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Перестаньте давать советы: гороскоп на 25 августа 2023 года

24 августа 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2023 года советует заниматься повседневным и рутинным, чего обычно достаточно в нашей жизни. Новому и важному день не будет способствовать.

По прогнозу университета Никифоровых, 25 августа можно заниматься начатым ранее, особенно если это задачи интеллектуального порядка или обучения — можно достичь хорошего прогресса.

Хорошо навести порядок в юго-восточном секторе вашей квартиры. Если сложно охватить весь этот сектор, можно выбрать какую-то одну небольшую его часть или просто выбросить, или отдать одну вещь из него.

В этот день не стоит как давать советы, так и прислушиваться к советам других, вряд ли это пойдет на пользу. Могут приходить какие-то интересные идеи или осознания, записывайте их, чтобы не забыть.

Согласно гороскопу на 25.08.2023, в этот день:

  • можно — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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