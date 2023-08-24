Гороскоп на 25 августа 2023 года советует заниматься повседневным и рутинным, чего обычно достаточно в нашей жизни. Новому и важному день не будет способствовать.
По прогнозу университета Никифоровых, 25 августа можно заниматься начатым ранее, особенно если это задачи интеллектуального порядка или обучения — можно достичь хорошего прогресса.
Хорошо навести порядок в юго-восточном секторе вашей квартиры. Если сложно охватить весь этот сектор, можно выбрать какую-то одну небольшую его часть или просто выбросить, или отдать одну вещь из него.
В этот день не стоит как давать советы, так и прислушиваться к советам других, вряд ли это пойдет на пользу. Могут приходить какие-то интересные идеи или осознания, записывайте их, чтобы не забыть.
Согласно гороскопу на 25.08.2023, в этот день:
- можно — отдавать долги, начинать лечение;
- неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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