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Перемістіть фокус любові на себе: гороскоп на 3 листопада 2023 року

2 Листопада 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 3 листопада 2023 року обіцяє досить легку та динамічну енергетику дня.

Можна встигнути зробити дуже багато з повсякденного, але нове та важливе не варто починати, особливо якщо це пов’язано з красою, мистецтвом. Різкі зміни іміджу, інвазивні та неінвазивні процедури краси варто запланувати на інший день.

За прогнозом університету Нікіфорових, це хороший момент, щоб переглянути свій гардероб, навести лад у прикрасах, аксесуарах, доглядовій і декоративній косметиці – викинути або віддати те, що вже не потрібно, акуратно розкласти те, що залишилося по полицях, щоб завжди можна було легко знайти.

Зараз дивляться

У стосунках цього дня може бути непросто – не робіть передчасних висновків, не ухвалюйте кардинальних рішень щодо розставання чи безперспективності партнерства. Поки що перемістіть фокус своєї любові на себе.

Згідно з гороскопом на 03.11.2023, у цей день:

  • сприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо – давати гроші в борг.

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