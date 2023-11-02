Гороскоп на 3 ноября 2023 года обещает достаточно легкую и динамичную энергетику дня.

Можно успеть сделать очень многое из повседневного, но новое и важное не стоит начинать, особенно если это связано с красотой, искусством. Резкие смены имиджа, инвазивные и неинвазивные процедуры красоты стоит запланировать на другой день.

По прогнозу университета Никифоровых, это хороший момент, чтобы пересмотреть свой гардероб, навести порядок в украшениях, аксессуарах, уходовой и декоративной косметике — выбросить или отдать то, что уже не нужно, аккуратно разложить то, что осталось по полкам, чтобы всегда можно было легко найти.

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В отношениях в этот день может быть непросто — не делайте преждевременных выводов, не принимайте кардинальных решений о расставании или бесперспективности партнерства. Пока что переместите фокус своей любви на себя.

Согласно гороскопу на 03.11.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно — давать деньги в долг.

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