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Перегляньте коло спілкування: гороскоп на 16 квітня 2023 року

15 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 16 квітня 2023 року віщує прекрасний момент для будь-яких очисних та оновлювальних процедур – як внутрішніх, так і зовнішніх.

У першому випадку можна робити медитативні практики для перезавантаження нашого менталу, очисні тілесні практики. Крім цього чудово буде розпочати прийом вітамінів, БАДів, створюючи намір на оздоровлення.

У другому випадку можна переглянути коло свого спілкування та видалити з нього тих, хто розчарував вас, а також викинути або віддати старі, не потрібні більше речі.

За прогнозом університету Нікіфорових, 16 квітня – сприятливий день для посту. Можна провести його повністю на воді або навіть без води, якщо вам дозволяє здоров’я. Можна просто виключити зернобобові та продукти тваринного походження (окрім молочних).

Згідно з гороскопом на 16.04.2023, у цей день:

  • сприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож і лікування;
  • несприятливо – давати гроші в борг.

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