Гороскоп на 16 апреля 2023 года предвещает прекрасный момент для любых очистительных и обновляющих процедур — как внутренних, так и внешних.

В первом случае можно делать медитативные практики для перезагрузки нашего ментала, очистительные телесные практики. Кроме этого прекрасно будет начать прием витаминов, БАДов, создавая намерение на оздоровление.

Во втором случае можно пересмотреть круг своего общения и удалить из него тех, кто разочаровал вас, а также выбросить или отдать старые, не нужные больше вещи.

По прогнозу университета Никифоровых, 16 апреля — благоприятный день для поста. Можно провести его полностью на воде или даже без воды, если вам позволяет здоровье. Можно просто исключить зернобобовые и продукты животного происхождения (кроме молочных).

Согласно гороскопу на 16.04.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие и лечение;

неблагоприятно — давать деньги в долг.

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