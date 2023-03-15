Гороскоп на 16 березня 2023 року радить займатися рутиною, звичайними та повсякденними справами. До 13:09 день не має творчого потенціалу. Потім настає час, коли можна зробити прорив і подолати внутрішні або зовнішні перешкоди, що вас стримують.

За прогнозом університету Нікіфорових, 16 березня добре перевірити ваші цілі, переглянути те, що вже не є актуальним, додати нового і важливого.

Вранці Меркурій переходить до знаку Риб, приєднуючись до Сонця та Юпітера. Це ослаблене положення для планети, тому до 31 березня можуть бути зупинки та перешкоди у питаннях спілкування, налагодження зв’язків, навчання та бізнесу, подорожей, торгівлі.

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Згідно з гороскопом на 16.03.2023, у цей день:

сприятливо до 13:09 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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