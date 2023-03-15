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Пересмотрите цели: гороскоп на 16 марта 2023 года

15 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 16 марта 2023 года советует заниматься рутиной, обычными и повседневными делами. До 13:09 день не имеет творческого потенциала. Затем наступает время, когда можно сделать прорыв и преодолеть внутренние или внешние препятствия, которые вас сдерживают.

По прогнозу университета Никифоровых, 16 марта хорошо проверить ваши цели, пересмотреть то, что уже не актуально, добавить нового и важного.

Утром Меркурий переходит в знак Рыб, присоединяясь к Солнцу и Юпитеру. Это ослабленное положение для планеты, поэтому до 31 марта могут быть остановки и препятствия в вопросах общения, налаживания связей, обучения и бизнеса, путешествий, торговли.

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Согласно гороскопу на 16.03.2023, в этот день:

  • благоприятно до 13:09 — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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