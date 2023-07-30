Переберіть крупи: гороскоп на 31 липня 2023 року

Гороскоп на 31 липня 2023 року закликає зосередитись на повсякденних справах, якісному виконанні щоденних робочих і домашніх завдань.

За прогнозом університету Нікіфорових, можуть виникати ситуації, коли вам здаватиметься дуже важливим відстояти свою думку. Але перед тим, як це зробити, поміркуйте, чи воно того варте, наскільки це важливо у перспективі одного, п’яти або десяти років.

Проведіть ревізію продуктів, круп. Викиньте або віддайте тваринам і птахам прострочене, з жучками або те, що зберігається вже не один місяць. Достатньо буде навести лад хоча б на одній полиці шафи або холодильника.

Згідно з гороскопом на 31.07.2023, у цей день:

можна – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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