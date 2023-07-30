Переберите крупы: гороскоп на 31 июля 2023 года

Гороскоп на 31 июля 2023 года призывает сосредоточиться на повседневных делах, качественном выполнении ежедневных рабочих и домашних заданий.

По прогнозу университета Никифоровых, могут возникать ситуации, когда вам будет казаться очень важным отстоять свое мнение. Но перед тем, как это сделать, подумайте, стоит ли оно того, насколько это важно в перспективе одного, пяти или десяти лет.

Проведите ревизию продуктов, круп. Выбросьте или отдайте животным и птицам просроченное, с жучками или то, что хранится уже не один месяц. Достаточно будет навести порядок хотя бы на одной полке шкафа или холодильника.

Согласно гороскопу на 31.07.2023, в этот день:

можно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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