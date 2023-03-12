Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Остерігайтеся травм і нещасних випадків: гороскоп на 13 березня 2023 року

12 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 березня 2023 року попереджає про емоційно непростий день. Це стосується як нас самих, так і навколишніх – настрій може часто змінюватися, а реакція на зовнішні подразники може бути сильнішою, ніж зазвичай.

Будьте свідомими та беріть у руки свій стан і ресурсність. Одними з найкращих джерел наповнення стануть краса, творчість, любов. Можна знайти красу в природі, архітектурі, дизайні та сконцентруватися на ній.

За прогнозом університету Нікіфорових, у спілкуванні та робочих моментах може з’явитися більше напруги, але якщо ця сила буде використана правильно, вона дасть поштовх для успіху.

13 березня підвищений ризик травм і нещасних випадків.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 13.03.2023, у цей день:

  • сприятливо до 13:37 – одягати новий одяг;
  • можна після 13:37 – одягати новий одяг;
  • можна після 17:57 – стригти волосся;
  • можна весь день – розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь