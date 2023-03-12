Гороскоп на 13 березня 2023 року попереджає про емоційно непростий день. Це стосується як нас самих, так і навколишніх – настрій може часто змінюватися, а реакція на зовнішні подразники може бути сильнішою, ніж зазвичай.
Будьте свідомими та беріть у руки свій стан і ресурсність. Одними з найкращих джерел наповнення стануть краса, творчість, любов. Можна знайти красу в природі, архітектурі, дизайні та сконцентруватися на ній.
За прогнозом університету Нікіфорових, у спілкуванні та робочих моментах може з’явитися більше напруги, але якщо ця сила буде використана правильно, вона дасть поштовх для успіху.
13 березня підвищений ризик травм і нещасних випадків.
Згідно з гороскопом на 13.03.2023, у цей день:
- сприятливо до 13:37 – одягати новий одяг;
- можна після 13:37 – одягати новий одяг;
- можна після 17:57 – стригти волосся;
- можна весь день – розпочинати подорож.
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