Гороскоп на 13 березня 2023 року попереджає про емоційно непростий день. Це стосується як нас самих, так і навколишніх – настрій може часто змінюватися, а реакція на зовнішні подразники може бути сильнішою, ніж зазвичай.

Будьте свідомими та беріть у руки свій стан і ресурсність. Одними з найкращих джерел наповнення стануть краса, творчість, любов. Можна знайти красу в природі, архітектурі, дизайні та сконцентруватися на ній.

За прогнозом університету Нікіфорових, у спілкуванні та робочих моментах може з’явитися більше напруги, але якщо ця сила буде використана правильно, вона дасть поштовх для успіху.

13 березня підвищений ризик травм і нещасних випадків.

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Згідно з гороскопом на 13.03.2023, у цей день:

сприятливо до 13:37 – одягати новий одяг;

можна після 13:37 – одягати новий одяг;

можна після 17:57 – стригти волосся;

можна весь день – розпочинати подорож.

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