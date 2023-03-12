Гороскоп на 13 марта 2023 года предупреждает об эмоционально непростом дне. Это касается как нас самих, так и окружающих — настроение может часто меняться, а реакция на внешние раздражители может быть сильнее, чем обычно.

Будьте сознательными и берите в руки свое состояние и ресурсность. Одними из лучших источников наполнения станут красота, творчество, любовь. Можно найти красоту в природе, архитектуре, дизайне и сконцентрироваться на ней.

По прогнозу университета Никифоровых, в общении и рабочих моментах может появиться больше напряжения, но если эта сила будет использована правильно, она даст толчок для успеха.

13 марта повышен риск травм и несчастных случаев.

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Согласно гороскопу на 13.03.2023, в этот день:

благоприятно до 13:37 — надевать новую одежду;

можно после 13:37 — надевать новую одежду;

можно после 17:57 — стричь волосы;

можно весь день — начинать путешествие.

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