Гороскоп на 13 марта 2023 года предупреждает об эмоционально непростом дне. Это касается как нас самих, так и окружающих — настроение может часто меняться, а реакция на внешние раздражители может быть сильнее, чем обычно.
Будьте сознательными и берите в руки свое состояние и ресурсность. Одними из лучших источников наполнения станут красота, творчество, любовь. Можно найти красоту в природе, архитектуре, дизайне и сконцентрироваться на ней.
По прогнозу университета Никифоровых, в общении и рабочих моментах может появиться больше напряжения, но если эта сила будет использована правильно, она даст толчок для успеха.
13 марта повышен риск травм и несчастных случаев.
Согласно гороскопу на 13.03.2023, в этот день:
- благоприятно до 13:37 — надевать новую одежду;
- можно после 13:37 — надевать новую одежду;
- можно после 17:57 — стричь волосы;
- можно весь день — начинать путешествие.
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