Гороскоп на 23 березня 2023 року обіцяє досить сприятливу та м’яку енергетику дня. Якщо в першій половині дня вона дещо розфокусована та категорична – її складно буде ефективно застосувати, то у другій – стане дуже перспективною.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 10:37 добре завершувати справи, але якщо це звітність чи інші важливі дані, то уважно перевіряйте на предмет помилок. Ризик їхньої появи значущий.

О 10:37 настає гарний час для важливого – не проґавте цей момент. Проте будьте напрочуд уважними при підписанні будь-яких документів. У справах бізнесу, торгівлі та подорожей можуть бути перешкоди та затримки.

Зараз дивляться

Якщо нічого такого не передбачається, то скористайтеся силою цієї енергетики, щоб якнайшвидше впоратися з поточними завданнями – випишіть їх собі й, не роздумуючи, переходьте від одного пункту до іншого.

Згідно з гороскопом на 23.03.2023, у цей день:

сприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

сприятливо після 10:37 – розпочинати лікування.

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