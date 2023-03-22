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Остерегайтесь ошибок: гороскоп на 23 марта 2023 года

22 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 марта 2023 года обещает достаточно благоприятную и мягкую энергетику дня. Если в первой половине дня она несколько расфокусирована и категорична, ее сложно будет эффективно применить, то во второй – станет очень перспективной.

По прогнозу университета Никифоровых, до 10:37 хорошо завершать дела, но если это отчетность или другие важные данные, то внимательно проверяйте на предмет ошибок. Риск их появления значим.

После 10:37 наступает хорошее время для важного — не упустите этот момент. Однако будьте на удивление внимательными при подписании любых документов. В делах бизнеса, торговли и путешествий могут быть препятствия и задержки.

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Если ничего подобного не предвидится, то воспользуйтесь силой этой энергетики, чтобы как можно быстрее справиться с текущими задачами — выпишите их себе и, не раздумывая, переходите от одного пункта к другому.

Согласно гороскопу на 23.03.2023, в этот день:

  • благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • благоприятно после 10:37 — начинать лечение.

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