Гороскоп на 5 березня 2023 року обіцяє день із непростими енергіями, який не сприяє творчим справам, особливо після 09:37.

За прогнозом університету Нікіфорових, це прекрасний час для глибокого занурення у знання і дослідження їх – можна вийти на новий рівень розуміння і дійти важливих висновків. Також це вдалий момент для роботи з енергією кундаліні, якщо ви знаєте, як це безпечно робити.

Сьогодні варто бути насторожі – є ризик потрапити в оману. Остерігайтеся не лише незнайомців, а й пропозицій від знайомих і приятелів.

Гарний момент для того, щоб навести лад у східному секторі вашого житлового простору або хоча б прибрати в ньому. Можна викинути чи віддати звідти один предмет.

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Згідно з гороскопом на 05.03.2023, у цей день:

можна весь день – розпочинати лікування;

сприятливо після 10:37 – віддавати борги;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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