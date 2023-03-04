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Опасайтесь обмана: гороскоп на 5 марта 2023 года

4 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 5 марта 2023 года обещает день с непростыми энергиями, который не способствует творческим делам, особенно после 09:37.

По прогнозу университета Никифоровых, это прекрасное время для глубокого погружения в знания и исследования их — можно выйти на новый уровень понимания и прийти к важным выводам. Также это удачный момент для работы с энергией кундалини, если вы знаете, как это безопасно делать.

Сегодня стоит быть настороже — есть риск попасть в заблуждение. Остерегайтесь не только незнакомцев, но и предложений от знакомых и приятелей.

Хороший момент для того, чтобы навести порядок в восточном секторе вашего жилого пространства или хотя бы убрать в нем. Можно выбросить или отдать оттуда один предмет.

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Согласно гороскопу на 05.03.2023, в этот день:

  • можно весь день — начинать лечение;
  • благоприятно после 10:37 — отдавать долги;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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