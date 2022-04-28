Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Одягайтеся в рожеве та пийте більше води: астропрогноз на 29 квітня

29 Квітня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Одягайтеся в рожеве та пийте більше води: астропрогноз на 29 квітня

Астропрогноз на 29 квітня не рекомендує будувати плани на майбутнє та займатися важливими справами. Краще присвятити цей час навчанню і творчості, переконаний стролог Дмитро Вартанян.

За його словами, 29 квітня Місяць займає знак Риби. Цей день не підходить для починань та важливих справ. По-перше 29-й місячний день вважається несприятливим для справ, а по-друге, напередодні сонячного затемнення бажано нічого важливого не робити.

Люди, чутливі до місячних циклів, можуть відчувати занепад фізичних сил чи небажання працювати. Щоб не піддаватися похмурим думкам, пийте в цей день більше води та не забувайте про відпочинок.

Читайте також:
Одягайтеся в рожеве та пийте більше води: астропрогноз на 29 квітняНовітня зброя і прощання з агресивним сусідом: що принесе коридор затемнень 2022

29 квітня краще не будувати жодних планів на майбутнє. Однак це гарний час, щоб підбити підсумки місяця, що минає.

У першій половині дня можна зайнятися творчістю чи благодійною діяльністю.

Друга половина дня після 16.12 може бути більш жвавою. Цей час можна присвятити поточним домашнім справам, навчанню, догляду за своїм тілом та оздоровленню.

Не забувайте, що п’ятниця – день Венери. Цього дня одяг та аксесуари рожевого чи яскраво строкатих кольорів наповнять вас гармонією і святом душі.

Читайте також:
Одягайтеся в рожеве та пийте більше води: астропрогноз на 29 квітняКоли у травні 2022 сідати на дієту чи повертатися у спорт – сприятливі дні

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь