Астропрогноз на 29 квітня не рекомендує будувати плани на майбутнє та займатися важливими справами. Краще присвятити цей час навчанню і творчості, переконаний стролог Дмитро Вартанян.

За його словами, 29 квітня Місяць займає знак Риби. Цей день не підходить для починань та важливих справ. По-перше 29-й місячний день вважається несприятливим для справ, а по-друге, напередодні сонячного затемнення бажано нічого важливого не робити.

Люди, чутливі до місячних циклів, можуть відчувати занепад фізичних сил чи небажання працювати. Щоб не піддаватися похмурим думкам, пийте в цей день більше води та не забувайте про відпочинок.

29 квітня краще не будувати жодних планів на майбутнє. Однак це гарний час, щоб підбити підсумки місяця, що минає.

У першій половині дня можна зайнятися творчістю чи благодійною діяльністю.

Друга половина дня після 16.12 може бути більш жвавою. Цей час можна присвятити поточним домашнім справам, навчанню, догляду за своїм тілом та оздоровленню.

Не забувайте, що п’ятниця – день Венери. Цього дня одяг та аксесуари рожевого чи яскраво строкатих кольорів наповнять вас гармонією і святом душі.