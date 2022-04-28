Астропрогноз на 29 апреля не рекомендует строить планы на будущее и заниматься важными делами. Лучше посвятить это время обучению и творчеству, уверен астролог Дмитрий Вартанян.

По его словам, 29 апреля Луна занимает знак Рыбы. Этот день не подходит для начинай и важных дел. Во-первых 29-й лунный день считается неблагоприятным для дел, а во-вторых накануне солнечного затмения желательно ничего важного не предпринимать.

Люди, чувствительные к лунным циклам, могут чувствовать упадок физических сил или нежелание работать. Чтобы не подвергаться мрачным мыслям, пейте в этот день больше воды и не забывайте об отдыхе.

29 апреля лучше не строить никаких планов на будущее. Однако это хорошее время, чтобы подвести итоги уходящего месяца.

В первой половине дня можно заняться творчеством или благотворительной деятельностью.

Вторая половина дня после 16.12 может быть более подвижной. Это время можно посвятить текущим домашним делам, обучению, уходом за своим телом и оздоровлению.

Не забывайте, что пятница — день Венеры. В этот день одежда и аксессуары розового или ярко пестрых цветов наполнят вас гармонией и праздником души.