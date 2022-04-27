Сонячне затемнення 30 квітня відкриє весняний коридор затемнень 2022, який триватиме до повного місячного затемнення 16 травня.

Все, що відбуватиметься у весняному коридорі затемнень, відображатиметься багато років у житті суспільства, впевнена астролог Валентина Віттрок.

Сонячне затемнення формує події терміном на 19 років, це унікальна можливість закласти позитивну програму, попросити вищі сили відкоригувати долю і виправити щось.

Хто відчує сонячне затемнення:

люди, народжені в молодик або безпосередньо в затемнення;

представники знаку зодіаку Лев;

люди, у яких Місяць у знаку Лева;

люди, у знаку яких проходить затемнення (зараз воно проходитиме у Тельці).

Сонячне затемнення 30 квітня відбудеться практично у поєднанні з Ураном у Тельці, отже світ отримає якийсь несподіваний ефект. У багатьох може різко змінюватися система цінностей, ставлення до життя та смерті, протверезіння, різкий вихід із зони комфорту.

Уран у здоров’ї має відношення до спазмів будь-якого роду та інсультів. Оскільки Уран проходить у Тельці, то область шиї, щитовидної залози та нижньої щелепи зубів буде підвищено чутлива.

Уран у природі – це урагани та грози.

Уран у суспільстві – це технології, зброя останнього зразка, геополітичні зміни, еміграція, евакуація або повернення з неї, проблеми з нерухомістю, несподівані розриви відносин (зокрема дипломатичні), вибухонебезпечні ситуації.

Місячне затемнення 16 травня з Місяцем у Скорпіоні може принести активність у криміногенному світі, особливо у сексуальному плані, отруєння, підлість, емоційний дисбаланс, критичні ситуації.

Небажані поїздки та подорожі. Телець має відношення до землі та територій, тому можуть бути територіальні суперечки.

Також Телець має відношення до фінансової сфери, тому робити великі ставки та просувати проекти зараз не час, це надто ризиковано.

Всі події, що відбулися в коридорі затемнень або безпосередньо в затемнення, є доленосними. Весілля, підписання договорів і знайомства матимуть наслідки протягом усього життя. Якщо пара посварилася і розлучилася в цей час, їй не судилося більше зійтися.

Місячне затемнення сприятливе для позбавлення від зайвої ваги, зайвих друзів або агресивних сусідів чи країн.