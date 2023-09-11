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Обходьте суперечки стороною: гороскоп на 12 вересня 2023 року

11 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 12 вересня 2023 року обіцяє напружений за енергетикою день. Суперечки краще обходити стороною: ви можете наводити багато аргументів, але навряд чи вдасться переконати опонента. Тож кожен залишиться при своїй думці, а ви даремно витратите енергію.

За прогнозом університету Нікіфорових, 12 вересня хороший момент для будь-якої інтелектуальної діяльності. Якщо важлива точність і позитивний кінцевий результат, то будьте уважні, перевіряйте ще раз цифри та дані, документи. Можуть бути помилки, а можуть трапитися навіть свідомі махінації.

Після 20:00 може бути непросто емоційно, в цілому відчуватиметься менше сил. Плануйте вже спокійну підготовку відходу на нічний відпочинок.

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Згідно з гороскопом на 12.09.2023, у цей день:

  • сприятливо до 20:30 – розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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