Гороскоп на 12 сентября 2023 года обещает напряженный по энергетике день. Споры лучше обходить стороной: вы можете приводить много аргументов, но вряд ли удастся переубедить оппонента. Так что каждый останется при своем мнении, а вы зря потратите энергию.

По прогнозу университета Никифоровых, 12 сентября хороший момент для любой интеллектуальной деятельности. Если важна точность и положительный конечный результат, то будьте внимательны, перепроверяйте цифры и данные, документы. Могут быть ошибки, а могут случиться даже сознательные махинации.

После 20:00 может быть непросто эмоционально, в целом будет ощущаться меньше сил. Планируйте уже спокойную подготовку ухода на ночной отдых.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 12.09.2023, в этот день:

благоприятно до 20:30 — приступать к лечению;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год