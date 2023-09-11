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Обходите споры стороной: гороскоп на 12 сентября 2023 года

11 сентября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 12 сентября 2023 года обещает напряженный по энергетике день. Споры лучше обходить стороной: вы можете приводить много аргументов, но вряд ли удастся переубедить оппонента. Так что каждый останется при своем мнении, а вы зря потратите энергию.

По прогнозу университета Никифоровых, 12 сентября хороший момент для любой интеллектуальной деятельности. Если важна точность и положительный конечный результат, то будьте внимательны, перепроверяйте цифры и данные, документы. Могут быть ошибки, а могут случиться даже сознательные махинации.

После 20:00 может быть непросто эмоционально, в целом будет ощущаться меньше сил. Планируйте уже спокойную подготовку ухода на ночной отдых.

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Согласно гороскопу на 12.09.2023, в этот день:

  • благоприятно до 20:30 — приступать к лечению;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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