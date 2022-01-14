Ретроградний Меркурій управлятиме знаками зодіаку з 14 січня до 4 лютого 22 року. Іти він буде знаками Водолія та Козерога.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку під час ретроградного Меркурія підготувала астролог Анастасія Коритцева.

Цей ретроградний Меркурій особливо зачепить Близнюків та Дів (Меркурій – управитель цих знаків). Також він зачепить тих, хто народжений у першу половину знаку Водолія, Тельця, Лева та Скорпіона.

Зазвичай під час ретроградного Меркурія ламається обладнання, виходить із ладу побутова техніка, телефони, автомобілі. Але зараз астролог припускає, що це не буде найбільшою проблемою.

Більший акцент на проблемах та затримках з документами, надходженням інформації. У ці три тижні взагалі немає сенсу подавати прохання чи заяви до державних органів для отримання якихось дозволів чи важливих документів. Папери можуть повертатися, не вистачатиме людей, які можуть виконати такі завдання.

Важливі дати під час ретроградного Меркурія

13-15 січня – буде особливо складно з просуванням уперед. Ми можемо побачити дії Меркурія на повну силу. Коли все відкладається і не дозволяється. Водночас з тих причин, які від нас не залежать.

23 січня – відбудеться з’єднання Меркурія із Сонцем – у цей час закладається новий цикл. Можуть зароджуватись нові, цікаві, захопливі ідеї. Особливо якщо ви пов’язані за діяльністю з передачею інформації, технологіями, аналітикою, дослідженнями. Зачаті у цей час ідеї можуть бути продуктивними, але не зараз. Розвинути ці ідеї можна буде впродовж трьох місяців. Загалом щось починати варто після 4 лютого.

26 січня – Меркурій повертається у знак Козерога, і в цей час він доволі швидкий. Ви можете досить швидко вирішувати якісь завдання. Однак це будуть завдання з минулого (повернення до проєктів, розпочатих у грудні 2021 року).

З 26 січня до 4 лютого – хороші дні для проведення аудиту, ретельної перевірки, розслідування. Ви можете побачити помилки з далекого минулого. Також ви можете побачити причини проблем та усунути їх.

4 лютого – Меркурій розгортається. Цього дня він дуже сильний. У цей час можна щось починати, ба більше 1 лютого очікується молодик, який допомагає запуску нових проєктів.