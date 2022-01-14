Ретроградный Меркурий будет управлять знаками зодиака с 14 января по 4 февраля 22 года. Идти он будет по знакам Водолея и Козерога.

Гороскоп для всех знаков зодиака на период ретроградного Меркурия подготовила Анастасия Корытцева.

Этот ретроградный Меркурий особенно зацепит Близнецов и Дев (Меркурий — управитель этих знаков). Также он коснется тех, кто рожден в первую половину знака Водолея, Тельца, Льва и Скорпиона.

Обычно во время ретроградного Меркурия ломается оборудование, выходит из строя бытовая техника, телефоны, автомобили. Но сейчас астролог предполагает, что это не будет самой крупной проблемой.

Больший акцент на проблемах и задержках с документами, поступлением информации. В эти три недели вообще нет смысла подавать прошения или заявления в государственные органы для получения каких-то разрешений или важных документов. Бумаги могут возвращаться, не будет хватать людей, которые могут выполнить нужные вам задачи.

Важные даты во время ретроградного Меркурия

13-15 января — будет особенно сложно с продвижением вперед. Мы можем увидеть действия Меркурия в полную силу. Когда все откладывается и никак не разрешается. При том по независящим от нас причинам.

23 января — состоится соединение Меркурия с Солнцем — в это время закладывается новый цикл. Могут зарождаться новые, интересные, увлекательные идеи. Особенно если вы связаны по роду деятельности с передачей информации, технологиями, аналитикой, исследованиями. Пришедшие в это время идеи могут быть продуктивными, но не сейчас. Развить эти идеи можно будет в течение трех месяцев. В принципе, что-либо начинать стоит после 4 февраля.

26 января — Меркурий возвращается в знак Козерога, и в это время он довольно быстрый. Вы можете достаточно быстро решать какие-то задачи. Однако это будут задания из прошлого (возврат к проектам, начатым в декабре 2021 года).

С 26 января по 4 февраля — хорошие дни для проведения аудита, тщательной проверки, расследования. Вы можете увидеть ошибки из очень далекого прошлого. Также вы можете увидеть причины проблем и устранить их.

4 февраля — Меркурий разворачивается. В этот день он очень силен. В это время можно что-то начинать, тем более, что 1 февраля будет новолуние, которое помогает запуску новых проектов.