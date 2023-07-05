Гороскоп на 6 липня 2023 року обіцяє вдалий день для рутинної діяльності. Особливо добре поринути у справи та проєкти, де потрібна посидючість, уважність та монотонність.
Наведіть лад у своїх книгах, записах із саморозвитку та самовдосконалення. Якщо відчуваєте, що певна інформація – уже пройдений етап, позбудьтеся її або передайте іншим, кому, на вашу думку, вона стане у пригоді.
За прогнозом університету Нікіфорових, 6 липня – прекрасний час для духовної практики. Варто спрямувати зусилля і попрацювати у важливих для вас глибоких напрямах. Зробіть практики, прочитайте молитви чи мантри, сходіть до храму, мечеті чи синагоги.
У першій половині дня будьте обережні – є ризик травм і нещасних випадків.
Згідно з гороскопом на 06.07.2023, цього дня:
- сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;
- несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож, давати та брати гроші в борг.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2023 року
Фінансовий гороскоп на 2023 рік