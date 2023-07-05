Гороскоп на 6 июля 2023 года обещает удачный день для рутинной деятельности. Особенно хорошо погрузиться в дела и проекты, где требуется усидчивость, внимательность и монотонность.

Наведите порядок в своих книгах, записях по саморазвитию и самосовершенствованию. Если чувствуете, что определенная информация — уже пройденный этап, то избавьтесь от нее или передайте другим, кому, по вашему мнению, она пригодится.

По прогнозу университета Никифоровых, 6 июля — хорошее время для духовной практики. Стоит направить усилия и поработать в важных для вас глубоких направлениях. Сделайте практики, прочитайте молитвы или мантры, сходите в храм, мечеть или синагогу.

В первой половине дня будьте осторожны — есть риск травм и несчастных случаев.

Согласно гороскопу на 06.07.2023, в этот день:

благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать и брать деньги в долг.

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