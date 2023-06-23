Гороскоп на 24 червня 2023 року попереджає про різку енергетику дня, коли не варто намагатися завантажити інших справами. Та й самим, якщо є можливість, краще розслабитись та відпочити, зокрема лежачи на дивані.

За прогнозом університету Нікіфорових, 24 червня добре прикрасити будинок квітами.

Попросіть їх собі у подарунок чи просто купіть самі. Це можуть бути зрізані квіти або рослини у горщику.

Якщо квіти в будь-яких проявах вас не тішать, придбайте щось інше, гарне для дому. На перше місце ставте естетичне задоволення, а не практичність.

24 червня Меркурій змінює знак, переміщаючись до свого власного знаку – Близнюки, де пробуде до 8 липня. Це хороший час для розширення кола знайомств та інтересів. Варто дати волю природній допитливості.

У день зміни знаку може бути більше непорозумінь, ніж завжди. Не варто купувати техніку, гаджети, здійснювати великі фінансові операції.

Згідно з гороскопом на 24.06.2023, цього дня несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік