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Не напружуйте оточення: гороскоп на 24 червня 2023 року

23 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 24 червня 2023 року попереджає про різку енергетику дня, коли не варто намагатися завантажити інших справами. Та й самим, якщо є можливість, краще розслабитись та відпочити, зокрема лежачи на дивані.

За прогнозом університету Нікіфорових, 24 червня добре прикрасити будинок квітами.

Попросіть їх собі у подарунок чи просто купіть самі. Це можуть бути зрізані квіти або рослини у горщику.

Якщо квіти в будь-яких проявах вас не тішать, придбайте щось інше, гарне для дому. На перше місце ставте естетичне задоволення, а не практичність.

24 червня Меркурій змінює знак, переміщаючись до свого власного знаку – Близнюки, де пробуде до 8 липня. Це хороший час для розширення кола знайомств та інтересів. Варто дати волю природній допитливості.

У день зміни знаку може бути більше непорозумінь, ніж завжди. Не варто купувати техніку, гаджети, здійснювати великі фінансові операції.

Згідно з гороскопом на 24.06.2023, цього дня несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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