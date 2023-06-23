Гороскоп на 24 июня 2023 года предупреждает о резкой энергетике дня, когда не стоит пытаться загрузить других делами. Да и самим, если есть возможность, лучше расслабиться и отдохнуть, в том числе лежа на диване.

По прогнозу университета Никифоровых, 24 июня хорошо украсить дом цветами.

Попросите их себе в подарок или просто купите сами. Это могут быть срезанные цветы или растения в горшке.

Если цветы в любых проявлениях вас не радуют, приобретите что-то другое, красивое для дома. На первом месте при выборе должно быть эстетическое удовольствие, не практичность.

24 июня Меркурий меняет знак, перемещаясь в свой собственный знак — Близнецы, где пробудет до 8 июля. Это хорошее время для расширения круга знакомств и интересов. Стоит дать волю природной любознательности.

В день смены знака может быть больше недоразумений, чем всегда. Не стоит покупать технику, гаджеты, совершать крупные финансовые операции.

Согласно гороскопу на 24.06.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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