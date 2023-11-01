Гороскоп на 2 листопада 2023 року попереджає про різку й категоричну енергетику дня.
За прогнозом університету Нікіфорових, можливі суперечки та конфлікти через розбіжність поглядів, а також способів і швидкості досягнення задуманого.
Це не означає, що потрібно мовчати про свої погляди, достатньо буде спокійно висловити їх.
Можливі сльози, як через вищеописане, так і з інших робочих чи особистих причин. Можна профілактично подивитися чи почитати щось зворушливе, щоб прожити ці емоції з іншого приводу.
Хороший момент для інтелектуальної діяльності, вивчення важливих вам тем чи просто розширення світогляду.
Згідно з гороскопом на 02.11.2023, у цей день несприятливо:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг;
- розпочинати подорож.
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