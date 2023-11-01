Гороскоп на 2 ноября 2023 года предупреждает о резкой и категоричной энергетике дня.

По прогнозу университета Никифоровых, возможны споры и конфликты из-за несовпадения точек зрения, а также способов и скорости достижения задуманного.

Это не значит, что нужно молчать о своих взглядах, достаточно будет спокойно выразить их.

Возможны слезы, как из-за вышеописанного, так и по другим рабочим или личным причинам. Можно профилактически посмотреть или почитать что-то трогательное, чтобы прожить эти эмоции по другому поводу.

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Хороший момент для интеллектуальной деятельности, изучения важных вам тем или просто расширения кругозора.

Согласно гороскопу на 02.11.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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