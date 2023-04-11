Гороскоп на 12 квітня 2023 року попереджає, що у спілкуванні буде більше різкості, непорозуміння і зайвої балакучості.

Ви не повинні вислуховувати все і всіх, можна витратити забагато власних сил.

Сьогодні можна поринути у відчуття власної неповноцінності, безглуздості своїх зусиль і дій – не піддавайтеся цим думкам, згадайте свої досягнення, зверніться за підтримкою до тих, хто вас справді любить і всім серцем вірить у вас. Якщо стане зовсім важко, згадайте – можливо, ви заздалегідь підготували самі собі особливий лист підтримки, і для нього настав слушний час.

За прогнозом університету Нікіфорових, 12 квітня не найкращий момент для взаємодії з владою і керівництвом, для подання документів до державних установ – такі заходи та процедури краще перенести.

Згідно з гороскопом на 12.04.2023, цього дня несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на квітень 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік