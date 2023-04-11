Гороскоп на 12 апреля 2023 года предупреждает, что в общении будет больше резкости, недопонимания и излишней болтливости.

Вы не должны выслушивать все и всех, можно потратить слишком много собственных сил.

Сегодня можно погрузиться в ощущение собственной неполноценности, бессмысленности своих усилий и действий — не поддавайтесь этим мыслям, вспомните свои достижения, обратитесь за поддержкой к тем, кто вас действительно любит и всем сердцем верит в вас. Если станет совсем тяжело, вспомните — возможно, вы заранее подготовили сами себе особое письмо поддержки, и настало для него подходящее время.

По прогнозу университета Никифоровых, 12 апреля не лучший момент для взаимодействия с властью и руководством, для подачи документов в государственные учреждения — любые подобные мероприятия и процедуры лучше перенести.

Согласно гороскопу на 12.04.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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