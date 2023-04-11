Гороскоп на 12 апреля 2023 года предупреждает, что в общении будет больше резкости, недопонимания и излишней болтливости.
Вы не должны выслушивать все и всех, можно потратить слишком много собственных сил.
Сегодня можно погрузиться в ощущение собственной неполноценности, бессмысленности своих усилий и действий — не поддавайтесь этим мыслям, вспомните свои достижения, обратитесь за поддержкой к тем, кто вас действительно любит и всем сердцем верит в вас. Если станет совсем тяжело, вспомните — возможно, вы заранее подготовили сами себе особое письмо поддержки, и настало для него подходящее время.
По прогнозу университета Никифоровых, 12 апреля не лучший момент для взаимодействия с властью и руководством, для подачи документов в государственные учреждения — любые подобные мероприятия и процедуры лучше перенести.
Согласно гороскопу на 12.04.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
Гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2023
Финансовый гороскоп на 2023 год