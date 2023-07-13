Гороскоп на 14 липня 2023 року обіцяє сприятливий день для родових практик, особливо якщо у вас є проблеми у сфері стосунків, партнерства та заміжжя. Можна глибоко опрацювати негативні сценарії.

Час так само не підходить для оновлення гардероба, процедур краси, придбання автомобілів та предметів розкоші.

За прогнозом університету Нікіфорових, не варто напосідати на партнерів із вимогами проявів кохання та турботи. Зараз важливо навчитися давати це собі самим, а вже від завтра буде легше.

Подумайте, що наповнює вас, що дає вам силу та енергію. Якщо у вас є діти, поміркуйте, як можете подбати про них і чим підживити їх у цей день.

Згідно з гороскопом на 14.07.2023, цього дня сприятливо з 05:02:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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