Гороскоп на 14 июля 2023 года обещает благоприятный день для родовых практик, особенно если у вас есть проблемы в сфере отношений, партнерства и замужества. Можно глубоко проработать негативные сценарии.

Время так же не подходит для обновления гардероба, процедур красоты, приобретения автомобилей и предметов роскоши.

По прогнозу университета Никифоровых, не стоит наседать на партнеров с требованиями проявлений любви и заботы. Сейчас важно научиться давать это себе самим, а уже завтра будет легче.

Подумайте, что наполняет вас, что дает вам силу и энергию. Если у вас есть дети, подумайте, как можете позаботиться и чем можете подпитать их в этот день.

Согласно гороскопу на 14.07.2023, в этот день благоприятно с 05:02:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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