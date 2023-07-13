Гороскоп на 14 июля 2023 года обещает благоприятный день для родовых практик, особенно если у вас есть проблемы в сфере отношений, партнерства и замужества. Можно глубоко проработать негативные сценарии.
Время так же не подходит для обновления гардероба, процедур красоты, приобретения автомобилей и предметов роскоши.
По прогнозу университета Никифоровых, не стоит наседать на партнеров с требованиями проявлений любви и заботы. Сейчас важно научиться давать это себе самим, а уже завтра будет легче.
Подумайте, что наполняет вас, что дает вам силу и энергию. Если у вас есть дети, подумайте, как можете позаботиться и чем можете подпитать их в этот день.
Согласно гороскопу на 14.07.2023, в этот день благоприятно с 05:02:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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