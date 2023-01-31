Гороскоп на 1 лютого 2023 року радить втілювати все важливе та нове після обіду. Енергетика дня досить легка, вона сприяє спілкуванню, налагодженню зв’язків та активній діяльності, роботі.

За прогнозом університету Нікіфорових, 1 лютого – хороший момент для навчання, для глибокого занурення в цікаві сфери знань – можна багато зрозуміти й істотно розширити поле як особистого професіоналізму, так і загальних горизонтів.

Можуть бути суперечки, конфронтації, не варто як сильно втягуватися у протистояння, так і зраджувати себе, погоджуючись на те, що вам не підходить. У будь-якій ситуації намагайтеся зберігати внутрішній спокій, навіть якщо зовні проявляєтесь досить різко та активно.

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Хороший час для посту, ментального та фізичного розвантаження.

Згідно з гороскопом на 01.02.2023, у цей день можна:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорожі.

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