Гороскоп на 1 февраля 2023 года советует воплощать все важное и новое после обеда. Энергетика дня достаточно легкая, она способствует общению, налаживанию связей и активной деятельности, работе.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 1 февраля — хороший момент для обучения, для глубокого погружения в интересные сферы знаний – можно многое понять и существенно расширить поле как личного профессионализма, так и общих горизонтов.

Могут быть споры, конфронтации, не стоит как сильно вовлекаться в противостояние, так и предавать себя, соглашаясь на то, что вам не подходит. В любой ситуации старайтесь сохранять внутреннее спокойствие, даже если внешне проявляетесь достаточно резко и активно.

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Хорошее время для поста, ментальной и физической разгрузки.

Согласно гороскопу на 01.02.2023, в этот день можно:

обрезать ногти и стричь волосы;

одевать новую одежду;

начинать путешествия.

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