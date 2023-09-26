Гороскоп на 27 вересня 2023 року радить не ухвалювати поспішних рішень про важливість чи неважливість людини у вашому житті – є велика ймовірність вчинити неправильно, зробити серйозну помилку.

За прогнозом університету Нікіфорових, це гарний момент подумати про ваші особисті межі, наскільки ви їх відчуваєте й окреслюєте для інших.

Якщо сьогодні зателефонує або напише людина з минулого, подумайте добре, чи потрібна вона вам у житті зараз. Шанс можна давати всім, але водночас краще триматися відсторонено та не довіряти відразу й беззастережно.

Є ризик шахрайств та обману, можливо, не варто відповідати на дзвінки з незнайомого номера. Можуть розкритися якісь таємниці про інших, або ваші секрети перестануть бути таємницею для когось.

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Згідно з гороскопом на 27.09.2023, у цей день:

сприятливо до 19:48 – обрізати нігті та стригти волосся;

сприятливо після 19:48 – віддавати борги;

сприятливо весь день – розпочинати лікування;

несприятливо весь день – давати гроші в борг.

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