Гороскоп на 27 сентября 2023 года советует не принимать поспешных решений о важности или неважности человека в вашей жизни — есть большая вероятность поступить неправильно, сделать серьезную ошибку.

По прогнозу университета Никифоровых, это хороший момент подумать о ваших личных границах, насколько вы их чувствуете и очерчиваете для других.

Если сегодня позвонит или напишет человек из прошлого, подумайте хорошо, нужен ли он вам в жизни сейчас. Шанс можно давать всем, но в то же время лучше держаться отстраненно и не доверять сразу и безоговорочно.

Есть риск мошенничества и обмана, возможно, не стоит отвечать на звонки с незнакомого номера. Могут раскрыться какие-то тайны о других, или ваши секреты перестанут быть тайной для кого-то.

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Согласно гороскопу на 27.09.2023, в этот день:

благоприятно до 19:48 — обрезать ногти и стричь волосы;

благоприятно после 19:48 — отдавать долги;

благоприятно весь день — начинать лечение;

неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.

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