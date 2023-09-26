Гороскоп на 27 сентября 2023 года советует не принимать поспешных решений о важности или неважности человека в вашей жизни — есть большая вероятность поступить неправильно, сделать серьезную ошибку.
По прогнозу университета Никифоровых, это хороший момент подумать о ваших личных границах, насколько вы их чувствуете и очерчиваете для других.
Если сегодня позвонит или напишет человек из прошлого, подумайте хорошо, нужен ли он вам в жизни сейчас. Шанс можно давать всем, но в то же время лучше держаться отстраненно и не доверять сразу и безоговорочно.
Есть риск мошенничества и обмана, возможно, не стоит отвечать на звонки с незнакомого номера. Могут раскрыться какие-то тайны о других, или ваши секреты перестанут быть тайной для кого-то.
Согласно гороскопу на 27.09.2023, в этот день:
- благоприятно до 19:48 — обрезать ногти и стричь волосы;
- благоприятно после 19:48 — отдавать долги;
- благоприятно весь день — начинать лечение;
- неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.
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