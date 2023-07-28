Гороскоп на 29 липня 2023 року попереджає про збереження емоційної турбулентності, яка ставатиме легшою.

За прогнозом університету Нікіфорових, зараз на допомогу приходить розум, який дає змогу тримати під контролем те, що відбувається. Хороший момент для навчання, а також для допомоги у навчанні іншим.

Проведіть час із сім’єю, особливо зі старшими її представниками, з близькими. Якщо до вас прийдуть за порадою сьогодні, не відмовляйте, але старайтеся не давати непроханих порад.

29 липня – Екадаші, це гарний момент для посту чи розвантажувального дня. Можна провести день на сухому голодуванні, лише на воді, на фруктах чи овочах, а можна просто виключити продукти тваринного походження та зернобобові – оберіть оптимальний для вас варіант.

Згідно з гороскопом на 29.07.2023, цього дня несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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