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Не отказывайте в советах: гороскоп на 29 июля 2023 года

28 июля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 июля 2023 года предупреждает о сохранении эмоциональной турбулентности, которая будет становиться легче.

По прогнозу университета Никифоровых, сейчас на помощь приходит разум, который позволяет держать под контролем происходящее. Хороший момент для обучения, а также для помощи в обучении другим.

Проведите время с семьей, особенно со старшими ее представителями, с близкими. Если к вам придут за советом сегодня, не отказывайте, но старайтесь не давать непрошеных советов.

29 июля — Экадаши, это хороший момент для поста или разгрузочного дня. Можно провести день на сухом голодании, только на воде, на фруктах или овощах, а можно просто исключить продукты животного происхождения и зернобобовые — выберите оптимальный для вас вариант.

Согласно гороскопу на 29.07.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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