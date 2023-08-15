Гороскоп на 16 серпня 2023 року попереджає про все ще нестабільну, із підвищеним емоційним тлом енергетику дня.

За прогнозом університету Нікіфорових, після полудня вона поступово стане спокійнішою. Збережеться різкість, прагнення думати лише про себе, що може бути хорошим моментом для вибудовування особистих кордонів.

Після полудня настає перша місячна доба, яка вважається гарною для старту нового та загадування бажань, але в цей день є багато негативних впливів, тому не варто.

Є ризик обманів і шахрайства, особливо у першій половині дня. Не довіряйте тим, хто телефонує з незнайомих номерів, особливо якщо вони видають себе за владні структури, не відкривайте душу новим знайомим.

Згідно з гороскопом на 16.08.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік