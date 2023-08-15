Гороскоп на 16 августа 2023 года предупреждает о все еще нестабильной, с повышенным эмоциональным фоном энергетике дня.

По прогнозу университета Никифоровых, после полудня она постепенно станет спокойнее. Сохранится резкость, стремление думать только о себе, что может быть хорошим моментом для выстраивания личных границ.

После полудня наступают первые лунные сутки, которые считаются хорошими для старта нового и загадывания желаний, но в этот день есть много негативных влияний, поэтому не стоит.

Есть риск обманов и мошенничества, особенно в первой половине дня. Не доверяйте тем, кто звонит с незнакомых номеров, особенно если они выдают себя за властные структуры, не открывайте душу новым знакомым.

Согласно гороскопу на 16.08.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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