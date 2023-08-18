Гороскоп на 19 серпня 2023 року радить присвятити день відпочинку, оскільки існує тенденція виконувати заплановані завдання абияк.

За прогнозом університету Нікіфорових, можуть виникати питання, що поставлять під сумнів ваш авторитет.

Не піддавайтеся на провокації і не забувайте нагадувати собі про свою цінність, важливість та почуття власної гідності. Не переходьте межі, але будьте рішучі у відстоюванні своєї точки зору.

Проведіть очищення вогнем вашого житла. Для цього станьте спиною до вхідних дверей і пройдіть із запаленою свічкою через усе приміщення проти годинникової стрілки. Можна читати молитву або увімкнути мантру, що відповідає вашому настрою.

Згідно з гороскопом на 19.08.2023, цього дня:

сприятливо до 19:49 – одягати новий одяг, розпочинати подорож;

сприятливо після 19:49 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, давати гроші в борг.

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