Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Не ставте під сумнів власний авторитет: гороскоп на 19 серпня 2023 року

18 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 серпня 2023 року радить присвятити день відпочинку, оскільки існує тенденція виконувати заплановані завдання абияк.

За прогнозом університету Нікіфорових, можуть виникати питання, що поставлять під сумнів ваш авторитет.

Не піддавайтеся на провокації і не забувайте нагадувати собі про свою цінність, важливість та почуття власної гідності. Не переходьте межі, але будьте рішучі у відстоюванні своєї точки зору.

Проведіть очищення вогнем вашого житла. Для цього станьте спиною до вхідних дверей і пройдіть із запаленою свічкою через усе приміщення проти годинникової стрілки. Можна читати молитву або увімкнути мантру, що відповідає вашому настрою.

Згідно з гороскопом на 19.08.2023, цього дня:

  • сприятливо до 19:49 – одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • сприятливо після 19:49 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, давати гроші в борг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь