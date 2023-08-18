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Не ставьте под сомнение собственный авторитет: гороскоп на 19 августа 2023 года

18 августа 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 августа 2023 года советует посвятить день отдыху, поскольку существует тенденция выполнять запланированные задачи как попало.

По прогнозу университета Никифоровых, могут возникать вопросы, которые поставят под сомнение ваш авторитет.

Не поддавайтесь на провокации и не забывайте напоминать себе о своей ценности, важности и чувстве собственного достоинства. Не переходите границы, но будьте решительны в отстаивании своей точки зрения.

Проведите очищение огнем вашего жилища. Для этого станьте спиной к входной двери и пройдите с зажженной свечой через все помещение против часовой стрелки. Можно читать молитву или включить мантру, соответствующую вашему настроению.

Согласно гороскопу на 19.08.2023, в этот день:

  • благоприятно до 19:49 — надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • благоприятно после 19:49 — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, давать деньги в долг.

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