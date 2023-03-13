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Не скупіться на поради: гороскоп на 14 березня 2023 року

13 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 березня 2023 року застерігає, що емоції перебуватимуть на піку. Болючі точки можуть відчутно проявитися у спілкуванні – підбирайте слова перш ніж щось сказати, не дійте зопалу, будьте терплячі до проявів інших.

Не скупіться на поради, якщо вас просять, але не нав’язуйтесь, якщо вас не питали. Не бійтеся просити допомоги та підтримки у складних моментах.

За прогнозом університету Нікіфорових, 14 березня варто підключити спорт, фізичну активність, щоби правильно прожити енергію цього дня через тіло. Доречним буде басейн, якщо ви маєте можливість його відвідати.

Згідно з гороскопом на 14.03.2023, у цей день несприятливо:

Зараз дивляться
  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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