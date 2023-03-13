Гороскоп на 14 марта 2023 года предостерегает, что эмоции будут находиться на пике. Болезненные точки могут ощутимо проявиться в общении — подбирайте слова прежде чем что-то сказать, не действуйте сгоряча, будьте терпеливы к проявлениям других.

Не скупитесь на советы, если вас просят, но не навязывайтесь, если вас не спрашивали. Не бойтесь просить помощи и поддержки в сложных моментах.

По прогнозу университета Никифоровых, 14 марта стоит подключить спорт, физическую активность, чтобы правильно прожить энергию этого дня через тело. Уместным будет бассейн, если вы имеете возможность его посетить.

Согласно гороскопу на 14.03.2023, в этот день неблагоприятно:

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обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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