Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Не шкодуйте собі похвали: гороскоп на 24 лютого 2023 року

23 Лютого 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 24 лютого 2023 року обіцяє дуже добрий за енергетикою день – особливо для початку нового, а також невеликих справ, у яких потрібна швидкість і рішучість. Монотонне та рутинне краще залишити для іншого часу.

Варто скласти список завдань, щоб нічого не забути та встигнути більше, а потім поступово переходити від одного пункту до іншого, заохочуючи себе за виконане галочками або й чимось більш матеріальним і вагомим.

Щонайменше, не пошкодуйте для себе сьогодні доброго слова за досягнуте.

За прогнозом університету Нікіфорових, 24 лютого – прекрасний момент для початку лікування, прийому вітамінів, БАДів, оздоровчих процедур. Сьогодні вони матимуть особливу цілющу силу.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 24.02.2023, у цей день:

  • сприятливо – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож і лікування;
  • сприятливо до 21:01 – стригти волосся.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь