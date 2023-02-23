Гороскоп на 24 лютого 2023 року обіцяє дуже добрий за енергетикою день – особливо для початку нового, а також невеликих справ, у яких потрібна швидкість і рішучість. Монотонне та рутинне краще залишити для іншого часу.

Варто скласти список завдань, щоб нічого не забути та встигнути більше, а потім поступово переходити від одного пункту до іншого, заохочуючи себе за виконане галочками або й чимось більш матеріальним і вагомим.

Щонайменше, не пошкодуйте для себе сьогодні доброго слова за досягнуте.

За прогнозом університету Нікіфорових, 24 лютого – прекрасний момент для початку лікування, прийому вітамінів, БАДів, оздоровчих процедур. Сьогодні вони матимуть особливу цілющу силу.

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Згідно з гороскопом на 24.02.2023, у цей день:

сприятливо – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож і лікування;

сприятливо до 21:01 – стригти волосся.

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