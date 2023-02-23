Гороскоп на 24 февраля 2023 года обещает очень хороший по энергетике день – особенно для начала нового, а также небольших дел, в которых нужна быстрота и решительность. Монотонное и рутинное лучше оставить в другое время.

Следует составить список задач, чтобы ничего не забыть и успеть больше, а затем постепенно переходить от одного пункта к другому, поощряя себя за выполненное галочками или чем-то более материальным и весомым.

По крайней мере, не пожалейте для себя сегодня доброго слова за достигнутое.

По прогнозу университета Никифоровых, 24 февраля — прекрасный момент для начала лечения, приема витаминов, БАДов, оздоровительных процедур. Сегодня они будут обладать особенной целебной силой.

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Согласно гороскопу на 24.02.2023, в этот день:

благоприятно – обрезать ногти, одевать новую одежду, начинать путешествие и лечение;

благоприятно до 21:01 – стричь волосы.

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