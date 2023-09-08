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Не рубайте з плеча: гороскоп на 9 вересня 2023 року

8 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 вересня 2023 року радить бути дбайливим до себе та навколишніх. До полудня день успадковує непросту енергетику попереднього дня, тому не рубайте з плеча та знайте, що слова можуть боляче поранити.

За прогнозом університету Нікіфорових, після полудня день стає більш спокійним, але все ж таки певний наліт категоричності може бути присутнім. Пам’ятайте про різноманітність життєвих доріг і поглядів.

Знайдіть можливість прогулятися на природі або в парку без гаджетів, виділіть невеликий час для медитації або духовної практики.

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Згідно з гороскопом на 09.09.2023, у цей день:

  • сприятливо після 11:55 – стригти волосся, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті, давати та брати гроші в борг.

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