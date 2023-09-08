Гороскоп на 9 сентября 2023 года советует быть бережным к себе и окружающим. До полудня день наследует непростую энергетику предыдущего дня, поэтому не рубите с плеча и знайте, что слова могут больно ранить.
По прогнозу университета Никифоровых, после полудня день становится более спокойным, но все же определенный налет категоричности может присутствовать. Помните о разнообразии жизненных дорог и взглядов.
Найдите возможность прогуляться на природе или в парке без гаджетов, выделите небольшое время для медитации или духовной практики.
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Согласно гороскопу на 09.09.2023, в этот день:
- благоприятно после 11:55 — стричь волосы, начинать путешествие;
- неблагоприятно весь день — обрезать ногти, давать и брать деньги в долг.
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