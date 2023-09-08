Гороскоп на 9 сентября 2023 года советует быть бережным к себе и окружающим. До полудня день наследует непростую энергетику предыдущего дня, поэтому не рубите с плеча и знайте, что слова могут больно ранить.

По прогнозу университета Никифоровых, после полудня день становится более спокойным, но все же определенный налет категоричности может присутствовать. Помните о разнообразии жизненных дорог и взглядов.

Найдите возможность прогуляться на природе или в парке без гаджетов, выделите небольшое время для медитации или духовной практики.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 09.09.2023, в этот день:

благоприятно после 11:55 — стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти, давать и брать деньги в долг.

Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год