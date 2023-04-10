Гороскоп на 11 квітня 2023 року обіцяє день із напруженими енергіями. Якщо не витратити їх на фізичну чи трудову активність, це може призвести до сварок і конфліктів.

За прогнозом університету Нікіфорових, зараз ми можемо діяти миттєво, реактивно та імпульсивно і лише після скоєного оцінити масштаби наслідків.

Пам’ятайте про це та намагайтеся хоча б порахувати до десяти, перш ніж щось робити.

11 квітня – це не найкращий день, щоб змінювати свої цілі, переглядати завдання, відмовлятися від наміченого раніше. Залишіть все поки що без змін – не робіть різких рухів.

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Згідно з гороскопом на 11.04.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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