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Не робіть різких рухів: гороскоп на 11 квітня 2023 року

10 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 11 квітня 2023 року обіцяє день із напруженими енергіями. Якщо не витратити їх на фізичну чи трудову активність, це може призвести до сварок і конфліктів.

За прогнозом університету Нікіфорових, зараз ми можемо діяти миттєво, реактивно та імпульсивно і лише після скоєного оцінити масштаби наслідків.

Пам’ятайте про це та намагайтеся хоча б порахувати до десяти, перш ніж щось робити.

11 квітня – це не найкращий день, щоб змінювати свої цілі, переглядати завдання, відмовлятися від наміченого раніше. Залишіть все поки що без змін – не робіть різких рухів.

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Згідно з гороскопом на 11.04.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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