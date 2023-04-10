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Не делайте резких движений: гороскоп на 11 апреля 2023 года

10 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 11 апреля 2023 года обещает день с напряженными энергиями. Если не потратить их на физическую или трудовую активность, это может привести к ссорам и конфликтам.

По прогнозу университета Никифоровых, сейчас мы можем действовать мгновенно, реактивно и импульсивно и только после совершенного оценить масштабы последствий.

Помните об этом и старайтесь хотя бы посчитать до десяти, прежде чем что-то делать.

11 апреля — это не лучший день, чтобы менять свои цели, пересматривать задачи, отказываться от намеченного ранее. Оставьте все пока что без изменений — не делайте резких движений.

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Согласно гороскопу на 11.04.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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