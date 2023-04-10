Гороскоп на 11 апреля 2023 года обещает день с напряженными энергиями. Если не потратить их на физическую или трудовую активность, это может привести к ссорам и конфликтам.
По прогнозу университета Никифоровых, сейчас мы можем действовать мгновенно, реактивно и импульсивно и только после совершенного оценить масштабы последствий.
Помните об этом и старайтесь хотя бы посчитать до десяти, прежде чем что-то делать.
11 апреля — это не лучший день, чтобы менять свои цели, пересматривать задачи, отказываться от намеченного ранее. Оставьте все пока что без изменений — не делайте резких движений.
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Согласно гороскопу на 11.04.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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